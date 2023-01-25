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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Володин считает, что понизить уровень дипотношений с Эстонией и Латвией нужно было давно

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и Латвией "необходимо было принимать давно", сотрудничество со странами Балтии невозможно в связи с отсутствием у них самостоятельности, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В государствах Прибалтики более, чем где-либо, нарушают права человека: ущемляют национальные меньшинства, запрещают говорить на родном языке, преследуют независимых журналистов и правозащитников. Сотрудничество с этими странами невозможно по причине утраты ими самостоятельности", - считает он.

"Руководители стран Прибалтики 30 лет говорят, что строят независимые государства. На деле - все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Суверенитет утрачен", - добавил спикер.

23 января российский МИД сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и решении обязать эстонского посла уехать из Москвы до 7 февраля. МИД Эстонии принял аналогичное решение, руководствуясь принципом паритета.

Также 23 января в Риге заявили, что Латвия решила снизить уровень дипломатического представительства в России и отозвать с 24 февраля посла из Москвы, а также обязать российского посла в такой же срок покинуть Латвию.

Балтия Вячеслав Володин Эстония Латвия Евросоюз США
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