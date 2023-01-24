Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Отели Египта снизили цены на 40-45% после новогодних праздников

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стоимость туров в Египет после новогодних праздников заметно снизилась: отельеры предлагают скидки 40-45% на размещение, а также различные акции и предложения, но к февралю цены стабилизируются, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Этой зимой Египет остается одним из самых доступных пляжных направлений для россиян. Одна из причин такой популярности египетских курортов - доступные цены на туры. После пика новогодних праздников отели предлагают скидки 40-45%, чтобы привлечь побольше туристов", - сказали в ассоциации.

В РоссииВ АТОР отметили, что россияне не спешат бронировать туры в Турцию на лето даже со скидкамиЧитать подробнее

Как уточнили в АТОР, снижение стоимости туров в Египет будет краткосрочным. С конца февраля-начала марта на направлении начнется высокий сезон, поэтому цены пойдут вверх.

По словам туроператоров, спрос на Египет за счет привлекательных цен очень высокий. На ближайшие рейсы у крупных туроператоров осталось мало свободных мест.

В ассоциации также отметили, что в первой половине января цены на Египет были на 15-20% выше по сравнению с аналогичным периодом декабря.

В РоссииРоссийским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более годаРоссийским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более годаЧитать подробнее

"Во-первых, сократились объемы перевозки: полеты в Египет прекратили авиакомпании Nordwind и iFly, блоки мест на рейсах которой брали несколько туроператоров. Кроме того, в середине декабря цены на туры в Египет были в принципе ниже, потому что туроператоры стимулировали продажи на фоне запуска масштабных полетных программ в Азию", - пояснили в АТОР.

Также на ценовую политику влиял курс рубля и традиционно более высокие тарифы на новогодние туры.

Что касается предпочтений туристов, то с учетом увеличения длительности перелета за рубеж многие россияне выбирают туры большей продолжительности (9-10 ночей) и отели 4* и 5*.

Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Болгарии пройдут пятые за два года выборы в парламент

В Болгарии пройдут пятые за два года выборы в парламент

Дипломаты РФ обвинили власти Эстонии в блокировании доступа россиян к консульским услугам

Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине

Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине

В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции

В Финляндии допустили рассмотрение заявки страны на членство в НАТО без Швеции

Что случилось этой ночью: вторник, 24 января

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Семь человек стали жертвами очередной стрельбы в Калифорнии

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Посол РФ в США Антонов встретился в Вашингтоне с новым американским послом в Москве Трейси

В МИД Латвии заявили, что посол РФ через месяц должен покинуть страну

Что произошло за день: понедельник, 23 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });