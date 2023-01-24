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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

НАСА планирует создать к 2027 году термоядерный двигатель для пилотируемых кораблей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует продемонстрировать в 2027 году работу термоядерного двигателя для будущих пилотируемых полетов. Об этом сообщил во вторник глава американского космического ведомства Билл Нельсон.

"NASA будет сотрудничать с нашим давним партнером DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США - ИФ) для разработки и демонстрации передовой термоядерной двигательной системы, революционной технологии, которая позволит США расширить возможности будущих пилотируемых миссий. Наша цель – успешно запустить и продемонстрировать термоядерный двигатель уже в 2027 году", - сказал Нельсон на форуме Американского института авиации и космонавтики SciTech 2023.

По словам заместителя главы НАСА Памелы Мелрой, новый двигатель будет установлен в экспериментальный космический аппарат, который разработает DARPA. Аппарат будет находиться на орбите высотой не менее 700 км и не более 2 тыс. км.

Она отметила, что Конгресс США выделит $110 млн на разработку двигательной системы в новом финансовом году, и подчеркнула, что НАСА продолжит запрашивать средства на поддержку программы.

NASA НАСА США
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