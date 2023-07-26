Lockheed Martin создаст первую в США ракету с термоядерным двигателем

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская компания Lockheed Martin создаст первую демонстрационную ракету с термоядерной двигательной системой в рамках программы DRACO, сообщило Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

"DARPA заключило соглашение с Lockheed Martin о начале работ по конструированию и созданию экспериментальной ракеты с термоядерной двигательной системой (X-NTRV) и её двигателя", - сообщает сайт управления.

По условиям соглашения, Lockheed Martin должна сконструировать, интегрировать и протестировать компоненты ракеты и ее двигатель, другая американская компания BWX Technologies, в свою очередь, должна сконструировать и изготовить ядерный реактор для обеспечения работы двигателя.

Запуск ракеты запланирован на 2027 год.

Программа DRACO была инициирована в январе этого года в рамках сотрудничества DARPA и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Космическое ведомство планирует использовать ракеты с термоядерными двигателями для будущих пилотируемых и исследовательских марсианских миссий.