Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

В Белоруссии можно будет запрещать партии за пропаганду войны

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Депутаты Палаты представителей парламента Белоруссии одобрили поправки к закону о политических партиях, которые разрешат ликвидировать такие организации за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности.

"В частности, в сфере партийного строительства предусматривается (...) возможность ликвидации политической партии в случае пропаганды войны, террористической, экстремистской, иной запрещенной законодательством деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получения денежных средств и иного имущества из иностранных источников", - сообщили в пресс-службе палаты.

Также поправки предусматривают увеличение минимального порога численности для создания политической партии до 5 тысяч человек. Учредителями партии смогут быть лишь граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в стране и достигшие 18-летнего возраста.

Оргструктуры партии должны быть созданы в каждой области и столице, а также не менее чем в 1/3 районов и городов областного подчинения во всех областях страны и не менее чем в 1/3 районов Минска. Также законопроект предусматривает снятие запрета на финансирования политических партий за счет средств республиканского или местного бюджета.

Белоруссия Палата представителей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Что случилось этой ночью: среда, 25 января

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Новый премьер Новой Зеландии принял присягу

Посол США в Москве Трейси приступит к исполнению обязанностей до конца января

Военная операция на Украине

СМИ сообщили о возможной отправке Штатами 30 танков M1 Abrams Украине

СМИ сообщили о возможной отправке Штатами 30 танков M1 Abrams Украине
Военная операция на Украине

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

Что произошло за день: вторник, 24 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });