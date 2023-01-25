В Белоруссии можно будет запрещать партии за пропаганду войны

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Депутаты Палаты представителей парламента Белоруссии одобрили поправки к закону о политических партиях, которые разрешат ликвидировать такие организации за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности.

"В частности, в сфере партийного строительства предусматривается (...) возможность ликвидации политической партии в случае пропаганды войны, террористической, экстремистской, иной запрещенной законодательством деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получения денежных средств и иного имущества из иностранных источников", - сообщили в пресс-службе палаты.

Также поправки предусматривают увеличение минимального порога численности для создания политической партии до 5 тысяч человек. Учредителями партии смогут быть лишь граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в стране и достигшие 18-летнего возраста.

Оргструктуры партии должны быть созданы в каждой области и столице, а также не менее чем в 1/3 районов и городов областного подчинения во всех областях страны и не менее чем в 1/3 районов Минска. Также законопроект предусматривает снятие запрета на финансирования политических партий за счет средств республиканского или местного бюджета.