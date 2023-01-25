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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Германии на конец 2022 года проживало 84,3 млн человек, что является рекордом, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Население выросло на 1,1 млн человек по сравнению с концом 2021 года.

Причиной, по которой количество жителей выросло до максимального с момента воссоединения Германии уровня, стала иммиграция. В прошлом году была зарегистрирована рекордная чистая иммиграция (разница между приехавшими и уехавшими из страны), отмечается в сообщении Destatis.

В 2022 году в стране умерло 1,06 млн человек, что на 3,4% больше показателя за предыдущий год. Пожилые люди составляют все более значительную часть населения, в связи с чем количество умерших растет на протяжении уже около 20 лет.

Германия
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