В Германии в 2023 году число новорожденных упало на 6%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Германии в 2023 году число новорожденных составило 692 989, что на 45,83 тысячи (на 6%) ниже показателя за 2022 год, сообщило федеральное статистическое управление Destatis.

Это минимальный уровень с 2013 года, когда в стране родилось 682 069 детей.

Средний возраст матери при первых родах в 2023 году составлял 30,3 года, отца - 33,2 года.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений на одну женщину за всю ее жизнь) опустился на 7% - до 1,35 по сравнению с 1,46. В 2022 году снижение данного показателя составляло 8%.

Таким образом, в последние два года заметно ускорилось падение коэффициента рождаемости, которое наблюдалось с 2017 года и было прервано только в 2021 году из-за пандемии COVID-19. С 2011 года до 2016 года показатель рождаемости вырос с 1,39 до 1,59.

Предварительные данные о рождаемости за январь-апрель 2024 года указали на дальнейшее, но значительно меньшее снижение - на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.