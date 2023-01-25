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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Швейцария запрещает оказание ряда услуг РФ

Власти страны также ограничивают экспорт товаров двойного назначения в Россию

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Швейцария вслед за ЕС вводит со среды ограничения на экспорт в Россию некоторых товаров, включая товары двойного назначения, и запрет на оказание РФ ряда услуг, говорится в заявлении швейцарского правительства.

"Федеральный совет приступит к реализации оставшихся мер девятого пакета санкций, которые вступают в силу 25 января. Эти меры включают запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка, а также услуги при проведении опросов общественного мнения", - говорится в пресс-релизе.

Меры вступают в силу в 18:00 по местному времени (20:00 по Москве).

Также власти Швейцарии вводят режим экспортного контроля в отношении различных товаров, "в том числе товаров двойного назначения, товаров для модернизации военной и технологической сферы или для развития военно-промышленного комплекса и сферы безопасности, а также товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России". Кроме того, вступает в силу запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли, в частности на экспорт двигателей для самолетов и беспилотников. Также Швейцария запрещает инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Помимо этого сообщается, что власти Швейцарии "могут предоставлять исключения из эмбарго на поставки оружия", в частности, "на оборудование по разминированию для его использования на Украине в конкретных случаях".

Швейцария в декабре ввела часть мер в рамках девятого пакета антироссийских санкций. Тогда в черные списки попали 141 физическое и 49 юридических лиц.

Совет ЕС утвердил 16 декабря девятый пакет санкций в отношении РФ, который предусматривает, в том числе ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов и запрет на экспорт товаров космической промышленности и двигателей для беспилотников.

Среди прочего ЕС также добавил в черные списки еще 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России. В девятый пакет санкций ЕС вошли 144 физических лица, включая высокопоставленных российских чиновников, депутатов, военных и артистов из России.

Швейцария
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