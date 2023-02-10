Швейцария не разрешила Испании передать Украине две установки ПВО
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии в пятницу отказало Испании в просьбе передать Украине две установки ПВО швейцарского производства.
"Федеральное министерство экономики Швейцарии подтвердило отказ, обосновав его законом о невозможности реэкспорта вооружения странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта", - цитирует EFE сообщение ведомства.
EFE напоминает, что ранее Швейцария не позволяла осуществлять аналогичный реэкспорт Дании и Германии.