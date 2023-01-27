Киргизия предложила Узбекистану заключить договор о союзнических отношениях

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил Узбекистану подписать договор о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств.

Он заявил это после переговоров с с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, который находится в Киргизии с государственным визитом.

"В юбилейный год считаю важным повысить статус межгосударственных отношений подписанием Договора о союзнических отношениях и создать высший межгосударственный совет на уровне глав государств", - сказал президент Киргизии и предложил внешнеполитическим ведомствам двух стран подготовить соответствующие документы.

"Мы нацелены продолжить совместную работу по активизации торгово-экономического сотрудничества и наращиванию двустороннего товарооборота. За последние годы наблюдается положительная динамика во взаимной торговле. Вместе с тем, нам следует признать, что у нас остается значительный нереализованный потенциал в этой сфере", - отметил Жапаров.

По его словам, в рамках ранее достигнутых договоренностей в пятницу будут подписаны двусторонние документы, предусматривающие запуск совместных крупных инвестиционных проектов.

"Уверен, что совместные проекты позволят обеспечить потребности населения и промышленности приграничных областей наших стран, придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, попутно развивая логистическую цепь и раскрывая потенциал развития других отраслей", - сказал он.

"В условиях современного миропорядка чрезвычайно важно предпринимать усилия по интегрированию транспортно-логистической инфраструктуры стран Центральной Азии в глобальные транспортные узлы и коридоры. В этом контексте хочу отметить актуальность наших планов по совместному строительству железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Создание новых транспортно-коммуникационных коридоров, соединяющих страны региона, расширит возможности наших государств в части присоединения региональных торговых сетей с морскими путями к мировым торговым рынкам", - отметил Жапаров.

27 января Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев обменялись ратификационными грамотами по границе, завершив процесс ее делимитации.