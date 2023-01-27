В Абхазии ввели запретные зоны для полетов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Премьер Абхазии Александр Анкваб подписал постановление "Об установлении временных запретных зон воздушного пространства" в целях защиты от угроз военного или террористического характера, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Постановление направлено на минимизирование военных или террористических угроз, обеспечение охраны объектов государственной охраны Абхазии, военных объектов, объектов военной инфраструктуры", - рассказал журналистам начальник управления правового обеспечения аппарата кабмина региона Андрей Гуния.

В частности, запретные зоны воздушного пространства устанавливаются над комплексами административных зданий, над зданиями дипломатических и консульских учреждений, местами расположения государственных органов и объектов, объектами военной инфраструктуры (в том числе российскими), военными объектами и сооружениями оборонного назначения, объектами размещения запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов.

Постановление запрещает использование воздушного пространства в указанных зонах, в том числе полеты беспилотных летательных аппаратов. Среди исключений - полеты в целях проведения поисково-спасательных работ или для выполнения оперативных заданий в интересах государства.

Кроме того, абхазское правительство запретило полеты беспилотников над территорией сухумского аэропорта.