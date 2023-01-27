Палата представителей приняла проект об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Палата представителей США в пятницу одобрила предложенный республиканцами законопроект об ограничении полномочий президента по использованию нефтяного резерва страны.

"Законопроект принят", - объявил конгрессмен-республиканец Том Макклинток в ходе трансляции голосования телеканалом C-Span.

За законопроект проголосовал 221 законодатель, из которых лишь один – представитель Демократической партии. Против выступили 205 членов Палаты представителей, все – демократы. Восемь конгрессменов не проголосовали.

Законопроект предусматривает, что государство, в случае если США высвобождают нефть из стратегического нефтяного резерва не в экстренных случаях, должно возмещать эти объемы новыми проектами по добыче на принадлежащих ему территориях.

Представители Республиканской партии США предложили эту инициативу, поскольку считают, что президент Джо Байден злоупотребляет использованием резерва, используя нефть оттуда не в стратегических, а в политических целях – для поддержки низкой цены на топливо в стране в попытках сохранить поддержку электората.

Ранее в Белом доме раскритиковали этот законопроект, заявив, что "такие крайние меры причинят работающим семьям огромные финансовые проблемы и увеличат наш дефицит". В американской администрации также считают, что это "принесет выгоду только самым богатым налогоплательщикам и крупным корпорациям".

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм отмечала, что законопроект в случае его одобрения может "затруднить предоставление американцам помощи в будущем".

Она добавила, что Байден может применить право вето, если законопроект в нынешнем виде одобрят обе палаты Конгресса США.

Ранее в январе Палата представителей США одобрила законопроект о запрете на продажу нефти из стратегического резерва (SPR) организациям, находящимся в собственности, под контролем или влиянием Коммунистической партии Китая.

Республиканцы обвиняют администрацию президента США Джо Байдена в истощении стратегических запасов нефти по политическим мотивам после беспрецедентной продажи 180 млн баррелей из SPR в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на энергоносители, вызванным ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями.

В настоящее время республиканцы располагают большинством в Палате представителей. В Сенате же большинство у демократов.