Оппозиционная партия собирается в Тбилиси для разработки плана по освобождению Саакашвили

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили призвал однопартийцев собраться в понедельник вечером в центральном офисе в Тбилиси для выработки конкретных действий "по освобождению" президента Михаила Саакашвили из заключения.

Ранее Хабеишвили заявил журналистам, что для освобождения Саакашвили "будут предприняты самые радикальные действия".

Судья Тбилисского городского суда в понедельник оставил Саакашвили в заключении и не удовлетворил иск адвокатов об отсрочке тюремного наказания в связи с болезнью.

Судебный процесс по делу о возможной отсрочке тюремного наказания в связи с болезнью Саакашвили начался в декабре прошлого года. В качестве свидетелей были опрошены более двух десятков врачей, в том числе приглашенные адвокатами экс-президента зарубежные медики, которые в клинике "Вивамед" выявили у Саакашвили отравление организма тяжелыми металлами, деменцию и крайнее истощение. Зарубежные врачи рекомендуют вывезти Саакашвили из Грузии на лечение в специализированную клинику в США или Европе.

Иного мнения придерживаются лечащие Саакашвили врачи из клиники "Вивамед", считающие, что у их пациента нет каких-либо нарушений жизненных функций.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" считают, что Саакашвили симулирует болезни и умышленно наносит вред своему здоровью, отказываясь от услуг грузинских врачей.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Вскоре он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября того же года его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября 2021 года Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая прошлого года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится по настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.