Президент Грузии ушла от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на вопрос, помилует ли она своим указом бывшего президента Михаила Саакашвили, "ответ будет дан, когда будет дан ответ".

Ранее Зурабишвили не раз подчеркивала, что она ни при каких обстоятельствах не помилует Саакашвили.

На брифинге президент выразила недовольство действиями некоторых участников состоявшейся у ее резиденции акции. Более 200 человек устроили митинг против помилования Саакашвили. Они говорили, что пострадали в годы президентства Саакашвили, и напомнили действующему президенту, что она обещала, что его не помилует.

"Когда я узнала об этой акции, я хотела спуститься к этим людям, вместе с которыми прошла не одну битву с преступным режимом Саакашвили, но некоторые участники этой акции, неизвестно кем управляемые, предприняли попытку ворваться в резиденцию", - сказала Зурабишвили.

Она считает, что "управляемые" люди на акции пытались оказать давление на президента.

"Это давление исходит от тех лиц, от той партии, сегодняшние руководители которой нигде не были в 2007 году, когда преступный режим полностью открыл свое лицо. Эти люди сегодня угрожают мне разными формами, учат меня, как надо бороться с Саакашвили", - сказала Зурабишвили.

Она также заявила, что сегодня в Грузии "идет какая-то совместная игра разных политических сил, которые якобы крайне противостоят друг другу". Однако, по ее словам, эти две политические силы действовали в одном направлении по вопросу прибытия Саакашвили в Грузию.

"Одни подзадоривали Мишу - приезжай, приезжай и ради вас народ выйдет на улицы. Другие же подзадоривали Мишу с использованием грузинского менталитета - если ты мужчина, попробуй, приезжай. Обоих устраивал приезд Саакашвили. Уже более года в Грузии нет никакой другой темы, кроме Саакашвили", - заявила Зурабишвили.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Несмотря на риски быть задержанным, он тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября 2021 года его задержали. Затем он находился в тюрьме в городе Рустави, в тюремной больнице в Тбилиси (район Глдани) и в военном госпитале в Гори. С 12 мая 2022 года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.