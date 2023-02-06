Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мадагаскарские лягушки, древнеегипетские секреты бальзамирования умерших, а также квантовый вычислитель из куквартов от российских физиков

Фото: Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Сложно найти темные частицы в темной области галактики. Особенно если их там нет. Во всяком случае, легких частиц темной материи, кажется, действительно не существует. Под исключение попало существование легких частиц темной материи, разогнанных космическими лучами, в диапазоне масс от 1 до 300 мегаэлектронвольт. Об этом сообщили физики, работающие на детекторе Super-Kamiokande. Это помещенный в заброшенной шахте цилиндрический резервуар, заполненный 50 тысячами тонн воды в окружении фотоумножителей.

- Китайские археологи обнаружили необычное парное захоронение. Около трех тысяч лет назад женщину похоронили в яме для золы вместе с очень маленьким ребенком. Останки принадлежали матери и дочери, которые, похоже, умерли во время родов.

- Научные журналы Science и Nature стали менять редакционную политику, запрещая указывать чат-бот ChatGPT в качестве соавтора статей. Однако некоторые журналы разрешат использовать ChatGPT при подготовке текстов рукописей, если авторы не будут скрывать информацию об этом.

- Подросток из Китая пожаловался на головокружение и слабость в ноге. Врачи нашли у него кисту в головном мозге, наполненную личинками глистов. При этом 17-летний пациент не контактировал с животными. У него нашли альвеококкоз головного мозга – гельминтоз, передающийся в основном от лис. После операции был назначен длительный курс противопаразитарного препарата, а через два месяца симптомы прошли. Этот случай примечателен тем, что чаще этот паразит образует кисты в неожиданных местах.

- Российские физики сделали 4-кубитный квантовый вычислитель всего на двух ионах. Ученые поместили ионы иттербия в магнитное поле, превратив каждый из них в кукварт – четырехуровневую систему, аналогичную системе из двух кубитов. Использование куквартов – один из альтернативных и актуальных способов масштабирования квантовых процессоров.

- Мадагаскар – настоящая сокровищница биоразнообразия. На острове сформировались уникальная флора и фауна. Помимо прочего там живет четыре процента всех амфибий мира. Для сравнения, во всей России насчитывается всего около 25 видов лягушек, жаб и их родственников. В этом материале можно узнать, как зоологи открыли сразу 20 мадагаскарских лягушек – и о том, почему на этом острове их так много.

- Искусная процедура бальзамирования умерших – одна из визитных карточек Древнего Египта. В этой статье сайт N+1 рассказывает, чем пропитывали тела усопших египтяне и откуда они брали ингредиенты для своих душеспасительных процедур.