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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Движение судов по Босфору запретили из-за тумана

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Движение судов в Босфорском (Стамбульском) проливе утром запретили в обоих направлениях, сообщает Anadolu со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

Временный запрет ввели с 6:38 (местное время совпадает с московским) 31 января из-за тумана.

На ресурсах, отслеживающих движение судов в проливе в режиме реального времени, видно, что сейчас там курсируют лишь небольшие паромы, которые входят в транспортную систему в пределах Стамбула и пригородов. С обеих сторон пролива скопилось значительное количество судов, ожидающих разрешения на проход через него.

Стамбул Босфор Турция
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