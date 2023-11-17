Казахстан готов передать свои морские порты в частное управление

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан готов передать в трастовое управление частной компании два своих порта - Актау и Курык, если будет обеспечена их загрузка, сообщил на круглом столе по глобальным инвестициям министр транспорта Марат Карабаев.

"У нас есть два ключевых порта (Актау и Курык - ИФ). Мы готовы передать их в трастовое управление любой частной компании, если будет подходящая частная компания", - сказал он.

В Минтрансе, по его словам, рассматривали также продажу акций, если "возникнет концепция "вези или плати" (ship-or-pay, схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент, даже в случае непоставки груза, должен все равно перевозку оплатить - ИФ).

"Если будет обеспечена загрузка портов, мы готовы передать их частному сектору", - добавил министр.

Порт Курык расположен на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), в 90 км от областного центра Актау. Порт располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Проектная мощность порта составляет 6 млн тонн грузов в год.

В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.

Подразделением Актауского морского торгового порта является грузовой район "Баутино" (в 150 км от г. Актау), расположенный в акватории Баутинской бухты Тюбкараганского залива. Порт Баутино может обрабатывать до 200 тыс. тонн груза.

АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" находится под управлением государственной транспортно-логистической компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги").

лп

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