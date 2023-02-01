Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Нетаньяху заявил о переговорах с Палестиной после окончания арабо-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о переговорах с Палестиной после окончания арабо-израильского конфликта
Фото: Lior Mizrahi/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для урегулирования на Ближнем Востоке он не намерен ставить во главу угла переговоры с Палестиной.

"Когда арабо-израильский конфликт подойдет к концу, я думаю, мы вернемся к палестинцам и добьемся реального мира с ними", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

В качестве подтверждения он привел так называемые соглашения Авраама от 2020 года, которые позволили нормализовать отношения между Израилем и несколькими арабскими странами.

"Я обошел их (палестинцев - ИФ) и отправился непосредственно в арабские государства, выработав новую концепцию мира (...). Я заключил четыре исторических мирных соглашения, соглашения Авраама, что в два раза превышает количество мирных соглашений, заключенных всеми моими предшественниками за 70 лет, вместе взятых", - заявил премьер.

Он добавил: "Я, конечно, хочу, чтобы у них (палестинцев- ИФ) были все полномочия, необходимые для самостоятельного управления, но ни одного полномочия, которое могло бы угрожать нам".

В то же время, как отмечает телеканал, ссылаясь на аналитиков, "соглашения Авраама мало что сделали для смягчения позиции Израиля в отношении палестинцев".

CNN обращает внимание, что заявления Нетаньяху прозвучали в момент очередного витка напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и актов насилия в отношении друг друга.

На минувшей неделе израильские военные под предлогом "нейтрализации террористов" провели операцию в районе лагеря беженцев в Дженине, в ходе которой погибли не менее девяти палестинцев. Позднее в результате стрельбы в синагоге в Восточном Иерусалиме погибли семь человек.

Израиль Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы

Около 2,8 млн человек во Франции приняли участие в протестах против пенсионной реформы

В США считают, что Россия нарушила ДСНВ, заблокировав инспекции

В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

В Словакии решили в сентябре провести досрочные выборы в парламент

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Китай в 2022 году остался крупнейшим судостроителем в мире 13-й год подряд

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине

Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Благодатное в ДНР

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

Число жертв теракта в мечети в Пакистане приблизилось к 90

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге

В Минске заявили о законности отказа в помиловании россиянке Сапеге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });