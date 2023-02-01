Нетаньяху заявил о переговорах с Палестиной после окончания арабо-израильского конфликта

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для урегулирования на Ближнем Востоке он не намерен ставить во главу угла переговоры с Палестиной.

"Когда арабо-израильский конфликт подойдет к концу, я думаю, мы вернемся к палестинцам и добьемся реального мира с ними", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

В качестве подтверждения он привел так называемые соглашения Авраама от 2020 года, которые позволили нормализовать отношения между Израилем и несколькими арабскими странами.

"Я обошел их (палестинцев - ИФ) и отправился непосредственно в арабские государства, выработав новую концепцию мира (...). Я заключил четыре исторических мирных соглашения, соглашения Авраама, что в два раза превышает количество мирных соглашений, заключенных всеми моими предшественниками за 70 лет, вместе взятых", - заявил премьер.

Он добавил: "Я, конечно, хочу, чтобы у них (палестинцев- ИФ) были все полномочия, необходимые для самостоятельного управления, но ни одного полномочия, которое могло бы угрожать нам".

В то же время, как отмечает телеканал, ссылаясь на аналитиков, "соглашения Авраама мало что сделали для смягчения позиции Израиля в отношении палестинцев".

CNN обращает внимание, что заявления Нетаньяху прозвучали в момент очередного витка напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной и актов насилия в отношении друг друга.

На минувшей неделе израильские военные под предлогом "нейтрализации террористов" провели операцию в районе лагеря беженцев в Дженине, в ходе которой погибли не менее девяти палестинцев. Позднее в результате стрельбы в синагоге в Восточном Иерусалиме погибли семь человек.