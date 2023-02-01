Индия и США намерены наращивать сотрудничество в "оборонке" и производстве полупроводников

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Власти Индия и США согласовали план действий для усиления сотрудничества в области оборонной промышленности, в создании полупроводников, исследованиях космоса и работе над искусственным интеллектом, сообщает в среду Hindustan Times.

Накануне советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал и советник президента США Джейк Салливан провели в Вашингтоне переговоры - впервые в рамках запущенного диалога двух стран по важнейшим и передовым технологиям (ICET).

"Страны укрепят систему взаимосвязанных проектов в сфере искусственного интеллекта, создадут совместный механизм координации в изучении квантовых технологий. Страны будут работать вместе над определением стандартов и ориентиров в сфере искусственного интеллекта, создадут рабочую группу для совместной активности в производстве полупроводников, усилят сотрудничество в космосе", - отмечает издание.

Также власти США согласились изучить заявку General Electric Co на производство в Индии двигателей, предназначенных для перспективного легкого боевого самолета Mark II, который должен заменить истребители Миг-29 и Mirage 2000.

В Вашингтоне также пообещали работать над отменой барьеров, предусмотренных режимом экспортного контроля в отношении Индии.

При этом неназванный представитель американской администрации сказал изданию, что конкуренция со стороны КНР стало главной причиной выработки плана технологического и промышленного сотрудничества США и Индии.

"Серьезный вызов со стороны Китая - его экономическая политика, агрессивные шаги в военной области, его стремление доминировать в промышленности будущего, контролировать будущие каналы снабжения товарами - оказал серьезное влияние на ход мыслей в Дели", - заявлял Салливан.

Западные СМИ в свою очередь уточняют, что компания Digital India Corporation, созданная министерством электроники и информационных технологий, ассоциация электронной и полупроводниковой промышленности Индии и Ассоциация полупроводниковой промышленности США будут работать над ростом взаимодействия двух стран в технологиях полупроводников.

СМИ также поясняют, что Вашингтон хотел бы развернуть в Индии больше западных сетей мобильной связи с целью потеснить китайскую компанию Huawei Technologies Co, приглашать в США больше индийских специалистов по микросхемам, стимулировать компании обеих стран сотрудничать в области вооружений, в том числе артиллерии.