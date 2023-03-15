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Госдеп США получит $100 млн для развития проектов, связанных с полупроводниками

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Госдепартамент США получит в 2023 финансовом году $100 млн на развитие проектов, направленных на обеспечение производства полупроводников и безопасности цепочки их поставок, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

"Международный фонд технологической безопасности и инноваций (ITSI Fund), сформированный в соответствии с законом о чипах от 2022 года, предоставляет госдепартаменту $500 млн - по $100 млн в год в течение пяти лет, начиная с 2023 финансового года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на "обеспечение безопасности цепочки поставок полупроводников и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)".

"Госдепартамент возглавит усилия по подключению новых, более разнообразных и устойчивых мощностей по добыче, переработке и вторичной переработке для поддержки глобального производства чипов, в том числе в Соединенных Штатах", - сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

Летом 2022 года президент США Джо Байден подписал закон Chips and Science Act, предусматривающий выделение $52 млрд на развитие производства полупроводниковых компонентов внутри страны. Тем временем ЕС выделил 43 млрд евро для европейской отрасли по производству полупроводников с целью производить 20% от мирового объема полупроводников к 2030 году.

США
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