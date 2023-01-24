РФ намерена начать развертывание Российской орбитальной станции в 2027 году

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует начать развертывание перспективной Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 году, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Ключевым элементом (пилотируемой программы РФ - ИФ) станет Российская орбитальная станция, развертывание которой планируется на 2027 год", - сказал Борисов во вторник на пленарном заседании XXLVII "Королевских чтений".

По его словам, эксплуатация Международной космической станции будет продолжаться "ровно столько, сколько это будет возможно".

Борисов также сообщил, что окончательный облик РОС будет представлен не позднее 12 апреля 2023 года.

"Мы должны завершить работу над обликом Российской орбитальной станции, провести все технико-экономические обоснования (...) и не позднее 12 апреля - для нас это знаковая дата, выйти с результатами и начать обосновывать необходимые продолжения существующих работ", - сказал глава "Роскосмоса".

Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на смену МКС.

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил в интервью "Интерфаксу", что научно-энергетический модуль, который рассматривается специалистами в качестве первого модуля РОС, сейчас находится в высокой степени готовности.

21 декабря Борисов в интервью газете "Ведомости" заявил, что проект создания РОС еще не получил финансирования, материалы о необходимости строительства станции будут представлены президенту и правительству РФ в следующем году.

14 ноября Крикалев сообщил, что проект по созданию РОС еще не одобрен правительством.

23 октября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость создания РОС будет определена по итогам сдачи эскизного проекта во второй половине 2023 года.

26 июля генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев заявил о завершении первого этапа эскизного проектирования РОС.