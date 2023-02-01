В Индии не меньше двух иностранцев погибли под лавиной на горнолыжном курорте

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На севере Индии на горнолыжном курорте Гульмарг группа иностранных туристов попала под снежную лавину, погибли два лыжника из Польши, пишет Deccan Herald со ссылкой на полицию.

Из-под снега спасены еще 19 человек. Поиски лыжников продолжаются. Количество пропавших не установлено, сообщается только, что в момент схода лавины на склоне было много людей.

Тела погибших направлены судмедэкспертам.