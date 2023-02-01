Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

В Индии не меньше двух иностранцев погибли под лавиной на горнолыжном курорте

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - На севере Индии на горнолыжном курорте Гульмарг группа иностранных туристов попала под снежную лавину, погибли два лыжника из Польши, пишет Deccan Herald со ссылкой на полицию.

Из-под снега спасены еще 19 человек. Поиски лыжников продолжаются. Количество пропавших не установлено, сообщается только, что в момент схода лавины на склоне было много людей.

Тела погибших направлены судмедэкспертам.

Индия Гульмарг Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евгений Пригожин по итогам января впервые вошел в "десятку" самых медийных персон

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Британские профсоюзы пригрозили продолжением забастовок до лета

Казахстан направит 20 тыс. тонн нефти по "Дружбе" в ФРГ в первой половине февраля

Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию комплекса "Искандер"

Анкара готова рассмотреть заявку Финляндии в НАТО более позитивно, чем Швеции

Премьер Литвы выступила за замену преподавания русского языка в школах на польский

Премьер Литвы выступила за замену преподавания русского языка в школах на польский

США намерены поставить Украине дальнобойную артиллерию

В США предложили Украине купить два дрона за один доллар без стоимости доставки

Что случилось этой ночью: среда, 1 февраля

Одно из крупнейших ПХГ Европы "Реден" остановлено на три дня из-за нештатной ситуации

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });