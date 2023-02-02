США предупредили Киев о необходимости отчитываться за использование американской помощи

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пентагон, Госдеп и агентство США по международному развитию (USAID) предупредили Украину о необходимости отчитаться за отправленную ей помощь, сообщает газета Washington Post.

"Высокопоставленные чиновники министерства обороны, госдепартамента и USAID только что завершили поездку на Украину, выступив со своего рода предупреждением относительно американской помощи на фоне того, как республиканцы (в Палате представителей - ИФ) ведут дело к снижению объема поддержки Киева", - говорится в статье

В ней уточняется, что "во время своего визита на прошлой неделе руководители аппаратов генеральных инспекторов всех трех ведомств передали послание, которое можно резюмировать как "будьте готовы отчитываться за все, что мы вам даем, и продолжайте бороться с коррупцией".

"Поездка предоставила нам возможность напрямую донести до украинского правительства ожидания американских налогоплательщиков относительно прозрачности и подотчетности", - приводит газета слова исполняющей обязанности генинспектора госдепартамента Дианы Шоу из совместного заявления трех ведомств по итогам визита.

Согласно последнему опросу социологической службы Pew Research Center, "американцы в основном поддерживают оказание какой-то помощи Украине, но поддержка подхода администрации Байдена ослабевает, особенно - среди республиканцев", пишет издание.

"Четверо из десяти американцев одобряют подход Байдена", - отмечается в публикации.