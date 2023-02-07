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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Посол РФ в Вене заявил, что Россия остается для Австрии важным торговым партнером

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Москва по-прежнему является важным торговым партнером для Вены, а бизнес в России свернули единицы австрийских компаний, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

"Россия остается важным торговым партнером для Австрии. По итогам 2022 года наша страна входит в их первую десятку, а по объему экспорта занимает шестое место", - сообщил Любинский.

Он уточнил, что "на официальном уровне по инициативе Вены диалог по торгово-экономической повестке де-факто заморожен, но в деловых кругах настроения иные".

"Предприниматели проявляют большой интерес к сохранению взаимовыгодного сотрудничества. На фоне беспрецедентного санкционного давления из представленных в России 650 австрийских компаний полностью свернули свой бизнес и ушли из нашей страны считаные единицы", - сказал дипломат.

Любинский также заявил, что "нет никаких оснований рассматривать Вену в качестве гипотетического посредника или возможной площадки для проведения переговоров" России и Украины.

- В ходе своего недавнего заезда на Украину президент Александер Ван дер Беллен подчеркнул, что в "политическом измерении" Австрия ни в коем случае не нейтральна - вооружений Украине не поставляет, да и не имеет необходимых, но ни коим образом не будет препятствовать в этом другим. (...) Австрия "свою" сторону выбрала. Резкие антироссийские заявления и недавняя безосновательная высылка наших дипломатов - лишнее тому подтверждение, - подчеркнул посол.

На прошлой неделе Австрийский МИД объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов, работающих в Вене.

Речь идет о двух сотрудниках российского посольства, которых заподозрили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Также речь идет о двух сотрудниках постпредства России при ООН в Вене, их подозревают в нарушении устава организации.

Всем четверым предписано покинуть Австрию до конца дня 8 февраля.

Вена Австрия Россия Дмитрий Любинский
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