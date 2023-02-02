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FedEx сократит 10% руководящих должностей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp, одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, намерена сократить число руководящих должностей более чем на 10%, а также предпринять другие меры для улучшения организации работы, сообщает MarketWatch.

"Прощание с давними коллегами и друзьями, которых мы ценим и уважаем, чрезвычайно сложно, - сказал в письме сотрудникам главный исполнительный директор компании Радж Субраманиам. - К сожалению, это было необходимо для того, чтобы стать более эффективной и гибкой организацией".

Субраманиам возглавил FedEx в июне после того, как основатель компании Фред Смит ушел с поста CEO и стал исполнительным председателем совета директоров. Субраманиам ранее был главным операционным директором FedEx.

В декабре компания заявила о планах сократить расходы еще на $1 млрд сверх того, что было заявлено в сентябре, из-за снижения спроса на ее услуги.

Котировки акций FedEx растут на 3,3% на предварительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев рыночная стоимость упала на 21% (до $48,9 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 11%.

FedEx
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