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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Пентагон начал работы над тяжелым транспортным гидросамолетом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США приступило к разработке тяжелого транспортного самолета, который сможет садиться на воду и двигаться над самой водной поверхностью, сообщает Defense news.

По данным издания, самолет может обладать качествами экраноплана – высокоскоростного транспортного средства, судна на динамической воздушной подушке. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.

Сразу две компании - General Atomics и Aurora Flight Sciences - разработают два конкурирующих между собой проекта этого самолета.

DARPA хочет, чтобы перспективный самолет мог перемещаться на значительные расстояния, был недорогостоящим, имел примерно те же размеры и транспортные возможности как Boeing C-17 Globemaster III: этот самолет способен перевозить около 77 т грузов, к примеру 69-тонный танк M1 Abrams, бронемашины или грузовики, или 102 десантников с амуницией, 34 пациента на носилках.

В Управлении отметили, что самолет должен быть способен на полет повышенной дальности вблизи водной глади. Также техническое задание предполагает, что самолет будет взлетать с водной поверхности и садиться на нее при волнах высотой до 2,4 м.

Defense news поясняет, что DARPA проявляет интерес к проекту транспортного гидросамолета в то время, как военные США пытаются адаптировать свой воздушный потенциал к действиям на море.

"Пентагон все больше беспокоит возможность боевых действий с Китаем, и конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе потребует улучшенных сил и средств для операций на море", - отмечает издание.

Так, в 2021 году США испытали JDAM – оборудование для преобразования свободнопадающих бомб в корректируемые бомбы – в модификации для поражения целей на воде. Также 2021 году Командование специальных операций ВВС США анонсировало разработку версии транспортного самолета MC-130J Commando II, который можно будет превращать в гидросамолет за счет установки съемных поплавков для стоянки и передвижения по поверхности воды.

США
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