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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Директор Росгвардии сообщил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил об увеличении числа европейских наемников, обладающих значительным боевым опытом, в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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Как сообщает в пятницу ведомство, Золотов посетил подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии в Крыму и Херсонской области.

"Как отметил Виктор Золотов, в зоне СВО у противника отмечается увеличение числа наемников из Европы. Они имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, соответствующую подготовку. Несмотря на это при ведении боевых действий сотрудники и военнослужащие Росгвардии демонстрируют более высокий профессионализм и выучку", - сообщили в Росгвардии.

В Херсонской области Золотов провел служебное совещание, в ходе которого заслушал доклады должностных лиц об обстановке в регионе и поставил задачи, в том числе, по всестороннему обеспечению подразделений ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Росгвардия Украина
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