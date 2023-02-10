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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Израильская полиция застрелила водителя автомобиля, протаранившего автобусную остановку

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще не менее пяти получили травмы в результате наезда автомобиля на автобусную остановку между Иерусалимом и палестинским городом Рамалла, сообщает в пятницу The Times of Israel.

По данным издания, среди пострадавших - ребенок, который находится в критическом состоянии.

Согласно информации с места события, водитель автомобиля преднамеренно врезался в автобусную остановку, полицейским удалось застрелить его. Инцидент расценили как террористическую атаку.

Израиль
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