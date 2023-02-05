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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Байден заявил, что перехват китайского аэростата прошел успешно

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Операция по перехвату китайского аэростата над территорией США, который, как считает Пентагон, был разведывательным, была проведена успешно, заявил в субботу американский президент Джо Байден.

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"В среду, когда я получил данные об аэростате, я приказал Пентагону как можно скорее его сбить", - сообщил глава Белого дома репортерам.

"Они решили, что, чтобы не причинить никому вреда на земле, лучше это сделать, когда он будет над водой... в пределах 12-ти мильной зоны", - отметил Байден.

Президент США сказал, что "они (Пентагон) успешно уничтожил его, и я хочу похвалить наших летчиков, которые это осуществили", - добавил президент.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны сообщил, что аэростат, который за последние несколько дней пролетел над всей территорией США с северо-запада на юго-восток, был сбит американскими истребителями.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что в районе падения у берегов штата Северная Каролина сбитого китайского аэростата ведутся поиски его обломков.

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