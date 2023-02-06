Число жертв землетрясения в Турции превысило 1 тыс. человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения, произошедшего на территории юга Турции в ночь на понедельник, по последним данным, достигло 1014 человек, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на местные власти.

В Турции ранее сообщали о гибели 912 человек и о более 5,4 тыс. пострадавших.

В Сирии число жертв этого же землетрясения достигло 592 человек. Травмы там получили более 1 тыс. человек.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля. Позднее в Турции сообщили о том, что после полудня произошло еще одно мощное землетрясение. Информации о новых разрушениях и пострадавших из-за него пока нет.