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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Турции объявили недельный траур по жертвам землетрясения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим в результате мощного землетрясения.

"Из-за землетрясения, произошедшего в нашей стране 6 февраля 2023 года, объявлен национальный траур на семь дней", - приводят турецкие СМИ выдержки из заявления Эрдогана.

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"Наш флаг приспустят во всех национальных и зарубежных представительствах до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года", - добавил он.

"Анадолу" сообщает, что в результате землетрясения в Турции погибли более 1,6 тыс. человек, более 11 тыс. пострадали.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Телеканал "Аль-Арабийя" отмечал, что на территории Сирии погибли не менее 850 человек, более 2,3 тыс. пострадали.

Землетрясение в Турции

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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