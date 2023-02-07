Законодатели США подготовят резолюцию, осуждающую Китай за запуск аэростата

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Законодатели палаты представителей США готовят двухпартийную резолюцию с осуждением Китая за запуск аэростата наблюдения, который в минувшие выходные сбили США, сообщает The Hill.

"Мы хотим, чтобы это была двухпартийная резолюция о Китае, а не о том, что мы воюем друг с другом", - цитирует издание председателя комитета по иностранным делам Майка Маккола.

Как отмечает газета, хотя республиканцы резко раскритиковали администрацию президента Джо Байдена за медлительность, тем не менее ожидается, что готовящаяся резолюция не будет осуждать американского лидера.

"Мы хотим вместе выстоять против Китая, вместо того чтобы устраивать наши внутренние распри", - заявил Маккол.

Он добавил, что проект резолюции может быть представлен уже на этой неделе.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что аэростат является гражданским, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, который сбился с курса и попал в воздушное пространство США. Спустя неделю его полета американские военные сбили пролетевший через их территорию аэростат. К миссии привлекли несколько истребителей и самолеты-топливозаправщики, цель в итоге поразил истребитель F-22 при помощи ракеты AIM-9X.

Власти Китая попросили прощения за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США". Однако госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР после инцидента с аэростатом.