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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс. человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - До 3381 увеличилось число жертв мощного землетрясения, которое произошло в понедельник в Турции, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD).

Ранее поступали данные о 2921 погибшем.

По последним данным AFAD, пострадали более 20,4 тыс. человек.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Турция
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