На границе Турции с Сирией зафиксировано новое землетрясение

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-востоке Турции близ границы с Сирией, сообщает во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения находился в 33 км восточнее города Малатья на глубине 10 км.

Согласно сейсмологическому центру, позже зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой около 3.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 4 тыс. человек.