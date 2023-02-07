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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Прибывшие в Сирию российские спасатели направились на место спасательных работ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские спасатели, которые прибыли в Сирию в ночь на вторник, уже направились в зону землетрясения, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

"Специалисты МЧС России, прибывшие сегодня в Сирийскую Арабскую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, незамедлительно направились в район проведения поисково-спасательных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводить спасательные работы будут порядка 50 специалистов МЧС, в том числе три кинологических расчета.

В ночь на 6 февраля мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии.

Сирия МЧС
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