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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Военные РФ в Сирии спасли мужчину, который несколько суток пролежал под завалами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащие военной полиции российских Вооруженных сил (ВС) минувшей ночью вытащили из развалин выжившего после землетрясения жителя сирийского Алеппо, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 человека, извлечено 57 тел погибших. Медицинская помощь оказана 194 пострадавшим.

"В том числе за текущие сутки разобрано три завала, из-под них извлечено одно тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что на четырех развернутых донорских пунктах (Алеппо, Хама, Джебла, Стаму) осуществляется забор донорской крови, всего отобрано 126 доз, в том числе за текущие сутки осуществлен забор 55 доз донорской крови у военнослужащих ВС РФ.

"На восьми развернутых пунктах выдачи гуманитарной помощи по линии ЦПВС выдано более 11 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости, в том числе за текущие сутки - более 9,5 тонн продовольствия", - информирует ведомство.

ВС РФ Минобороны РФ Сирия Алеппо
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