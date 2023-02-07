Российские спасатели прибыли в наиболее пострадавший от землетрясения город Турции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские спасатели прибыли в наиболее пострадавший от землетрясения город Кахраманмараш на юго-востоке Турции, передает корреспондент "Интерфакса" во вторник.

Специалисты МЧС разместятся на базе турецкого AFAD, аналога МЧС РФ.

Пресс-служба МЧС РФ в свою очередь сообщила, что российские спасатели, прибывшие во вторник в Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, "незамедлительно направились в район проведения поисково-спасательных работ".

Уточняется, что проводить работы будут порядка 50 специалистов МЧС, в том числе три кинологических расчета.

Ранее советник главы МЧС Данила Мартынов сообщил журналистам, что спасатели в Турции будут разделены на несколько группировок в зоне эпицентра землетрясения. Работы будут проводится круглосуточно.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 4 тыс. человек.