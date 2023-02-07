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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Спасатели МЧС РФ в Турции разделятся на группы и начнут работу в эпицентре землетрясения

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские спасатели будут разделены на несколько группировок в зоне эпицентра землетрясения в Турции, сообщил советник главы МЧС Данила Мартынов.

"Наша команда МЧС прибыла в Турцию. Сейчас заканчивается разгрузка, и мы уже готовы через несколько минут выдвигаться в эпицентр ЧС. (...) Мы будем делиться на несколько группировок и способны работать в круглосуточном режиме, то есть будем работать и днем, и ночью", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее сообщалось, что три самолета чрезвычайного ведомства прибыли в город Адана (Турция).

Утром в понедельник глава МЧС РФ Александр Куренков поручил отправить 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

На территории Турции и северо-западе Сирии, по последним данным, погибли более 3,4 тысяч человек.

Землетрясение в Турции

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Россия МЧС Турция
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