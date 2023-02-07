Во Франции проходят очередные массовые протесты против пенсионной реформы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Очередная волна акций протеста против планируемой правительством пенсионной реформы проходит во вторник во Франции, сообщают французские СМИ.

В столице акции стартуют в 14:00 (16:00 по московскому времени) на площади Опера, протестующие пройдут вместе до площади Бастилии.

Между тем, в некоторых городах демонстрации уже начались. В Марселе, по подсчетам профсоюза CGT, собрались почти 200 тыс. человек, в Тулузе - 80 тыс., в Ницце - 20 тыс.

10 января премьер-министр Элизабет Борн представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго президентского мандата.

Во Франции уже дважды после 10 января проходили массовые демонстрации против пенсионной реформы. По данным профсоюзов, 19 января на улицы вышли свыше 2 млн человек, 31 января - почти 3 млн. Планируются и дальнейшие акции протеста.