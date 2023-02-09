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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

ЕС проведет донорскую конференцию для помощи Турции и Сирии

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Швеции Ульф Кристерссон договорились провести конференцию доноров в поддержку жителей Турции и Сирии после разрушительных землетрясений, объявила ЕК в среду вечером.

"Мы все потрясены разрушительными последствиями землетрясений, которые обрушились на Турцию и Сирию на этой неделе. Сейчас приоритетом является круглосуточная работа, чтобы спасти как можно больше жизней, так как многие люди все еще находятся под завалами", - заявила глава ЕК после телефонного разговора с Кристерссоном.

Она заверила, что ЕС поддержит население обеих стран, "потому что никто не должен оставаться в одиночестве, когда на людей обрушивается подобная трагедия".

"Цель конференции высокого уровня, которая будет открыта для государств-членов ЕС, соседних стран, членов ООН, международных финансовых учреждений и других соответствующих заинтересованных сторон, состоит в том, чтобы скоординировать действия доноров и собрать ресурсы для поддержки скорейшего восстановления и оказания помощи в пострадавших районах Турции и Сирии", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 09 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
ЕС Турция Сирия
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