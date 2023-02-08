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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 7 тысячам

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции увеличилось до 6957, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По данным Управления по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD), еще свыше 38,2 тыс. человек пострадали.

Ранее поступали данные о 6234 погибших и 37 тыс. пострадавших.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направился в пострадавшие от землетрясения районы для координации спасательных работ.

К настоящему моменту более 96,6 тыс. сотрудников экстренных служб участвуют в работах в зоне бедствия по оказанию помощи и ликвидации последствий стихии, установлены около 50,8 тыс. палаток.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Турция
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