Отряд МЧС РФ направлен в турецкий город, где под завалами оказалась российская семья

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Группировка спасателей МЧС РФ отправилась в город Хатай (Турция) на поиски пострадавшей от землетрясения российской семьи с двумя детьми, сообщил советник главы МЧС РФ Данила Мартынов.

"Вчера вечером нам поступила информация, что городе Хатай под завалами находится российская семья, это женщины и двое детей. Мы сразу же связались с турецкими коллегами, так как город Хатай находится от нас в 250 км. Каждый час с ними держим связь. Поэтому нами принято решение выдвинуть резерв туда, они уже находятся рядом. Наши спасатели взяли все необходимое", - сказал он журналистам в среду.

Мартынов добавил, что в настоящее время полностью налажено взаимодействие с турецкой стороной, а также со всеми международными командами. "Разграничены зоны ответственности, ведется постоянный анализ", - отметил он.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также в соседней Сирии. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 6 957 человек.