Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Отряд МЧС РФ направлен в турецкий город, где под завалами оказалась российская семья

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Группировка спасателей МЧС РФ отправилась в город Хатай (Турция) на поиски пострадавшей от землетрясения российской семьи с двумя детьми, сообщил советник главы МЧС РФ Данила Мартынов.

"Вчера вечером нам поступила информация, что городе Хатай под завалами находится российская семья, это женщины и двое детей. Мы сразу же связались с турецкими коллегами, так как город Хатай находится от нас в 250 км. Каждый час с ними держим связь. Поэтому нами принято решение выдвинуть резерв туда, они уже находятся рядом. Наши спасатели взяли все необходимое", - сказал он журналистам в среду.

Мартынов добавил, что в настоящее время полностью налажено взаимодействие с турецкой стороной, а также со всеми международными командами. "Разграничены зоны ответственности, ведется постоянный анализ", - отметил он.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также в соседней Сирии. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 6 957 человек.

Землетрясение в Турции

12
МЧС РФ Турция Хатай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турпоток из России на Кубу в 2022 году упал почти на 70%

Турпоток из России на Кубу в 2022 году упал почти на 70%

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 7 тысячам

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 8,7 тыс. человек

Что случилось этой ночью: среда, 8 февраля

Байден призвал республиканцев к сотрудничеству

Байден призвал республиканцев к сотрудничеству

Президент США пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек

Вашингтон планирует продать Варшаве системы HIMARS почти на $10 млрд

Боррель заявил, что Евросоюз стремится согласовать единую политику приема мигрантов

Боррель заявил, что Евросоюз стремится согласовать единую политику приема мигрантов

Во Франции 757 тысяч человек вышли на массовые манифестации против пенсионной реформы

Во Франции 757 тысяч человек вышли на массовые манифестации против пенсионной реформы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });