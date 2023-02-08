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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Великобритания выразила готовность провести летом конференцию по восстановлению Украины

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лондон и Киев намерены выступить организаторами конференции по восстановлению Украины, проведение которой намечено на июнь, говорится в совместной британско-украинской декларации, опубликованной в среду.

"Мы выступим соорганизаторами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня. Великобритания продолжит обеспечивать Украине доступ к британскому частному финансированию, страхованию, техническому экспертному потенциалу", - подчеркивается в документе, принятом по итогам переговоров британского премьера Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом британская сторона напомнила, что за прошедшие 12 месяцев "военная, гуманитарная и экономическая помощь Украине со стороны Великобритании составила почти 4 млрд фунтов стерлингов" ($4,831 млрд).

Великобритания Украина
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