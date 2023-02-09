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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Bloomberg узнал об обсуждении странами G7 санкций против компаний Китая, Ирана и КНДР

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Страны "группы семи" прорабатывают возможность введения санкций против компаний-партнеров России из Китая, Ирана и КНДР, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Государства-члены G7 обсуждают вопрос, следует ли вводить санкции против китайских, иранских и северокорейских компаний, которые, по их мнению, поставляют России детали и технологии военного назначения", - сообщили агентству источники, знакомые с данным вопросом.

По их словам, страны "группы семи" рассчитывают согласовать пакет мер к 24 февраля.

"Обсуждения все еще имеют подготовительный характер, и действия каждого члена "большой семерки", в этом вопросе могут отличаться друг от друга", - отмечается в статье.

G7 Россия Китай Иран КНДР
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