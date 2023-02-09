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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Пекине назвали нарушением этикета высказывания Байдена о "проблемах" Си Цзиньпина

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Пекине охарактеризовали как безответственные критические высказывания президента США Джо Байдена относительно лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает в четверг агентство EFE.

"Его комментарии были крайне безответственными и нарушали самые элементарные правила дипломатического этикета", - приводит агентство слова представителя МИД КНР Мао Нин.

Байден в интервью PBS заявил о Си Цзиньпине, что "у него огромные проблемы". "Экономика в его стране функционирует не очень хорошо", - сказал Байден про Китай. Президент США также заявил, что в ходе беседы с китайским руководителем летом прошлого года он предупредил его, что в случае поддержки Пекином России в украинском кризисе Китай лишится западных инвестиций.

Китай США Джо Байден Си Цзиньпин
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