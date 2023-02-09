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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Байден счел, что инцидент с аэростатом не нанес существенного ущерба отношениям США и КНР

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что инцидент с китайским аэростатом, обнаруженным и сбитым над территорией США, не нанес существенного ущерба американо-китайским отношениям.

В интервью телеканалу PBS он отрицательно ответил на соответствующий вопрос. В ответ на просьбу пояснить, на чем основано его утверждение, Байден сказал: "Я говорил с ними, мы говорили с их командой".

Кроме того, президент США отметил, что сам он беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином ранее и тогда сказал ему: "Мы готовы конкурировать с Китам, но мы не хотим конфликта".

"И это продолжает действовать", - добавил Байден

Президент также сказал, что в ходе беседы с китайским руководителем летом прошлого года он предупредил его, что в случае поддержки Пекином России в украинском кризисе Китай лишится западных инвестиций.

Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами, госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест и предупредила о возможных ответных мерах.

Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн сделал представление посольству США в Пекине и отметил, что Китай информировал американскую сторону о причинах появления аэростата. Тем не менее, "американская сторона пропустила это мимо ушей и пошла на применении чрезмерной силы против гражданского воздушного судна". Это явилось "нарушением духа международного права и международной практики".

США Китай Джо Байден
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