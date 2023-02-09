Лондон не передаст боевые самолеты Украине, если увидит в этом угрозу безопасности Британии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Британские власти не станут передавать боевые самолеты Украине, если придут к выводу, что такого рода помощь будет мешать обеспечению безопасности самой Великобритании, заявили в четверг на Даунинг-стрит.

"У Великобритании есть существенное количество самолетов типа Typhoon и F-35. Конечно, мы никогда не будет делать то, что поставило бы под удар безопасность Великобритании", - приводят британские СМИ ответ представителя правительства страны на вопрос о возможных поставках Киеву боевой авиации.

Газета The Guardian отмечает, что если Великобритания решит передать самолеты Typhoon Украине, ей потребуется разрешение Италии, Испании и Германии. В случае с передачей F-35, она будет невозможна без согласия США.