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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Власти Турции сравнили силу землетрясения со взрывом 500 атомных бомб

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - С точки зрения последствий землетрясение в Турции сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб. Об этом в субботу заявил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар.

"Продолжительность землетрясения составила 2 минуты. При этом разрушительный эффект от него сравним со взрывом 500 атомных бомб", - заявил Татар.

6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений. После первого землетрясения в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш магнитудой 7,7 произошло в общей сложности еще 312 подземных толчков. На данный момент известно о гибели свыше 23,7 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 11 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Орхан Татар
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