Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 24 617 человек погибли и более 80 тысяч получили ранения в результате двух сильных землетрясений, которые произошли в понедельник на юге Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 21 848 погибших.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в настоящее время в поисково-спасательных работах задействованы более 166 тыс. сотрудников экстренных служб.

По сведениям AFAD, на сегодняшний день из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тысяч человек.

В Сирии, по последним имеющимся данным, погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали свыше 5 тысяч.

Землетрясение в Турции

19
Турция Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НАСА вместе с "Роскосмосом" изучает причины утечки хладагента на "Прогрессе МС-21"

Что произошло за день: суббота, 11 февраля

Разгерметизация "Прогресса МС-21" на МКС произошла в системе терморегулирования

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 22 тысячам

Число жертв землетрясения в Турции приближается к 22 тысячам

Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытках втянуть страну в войну

Глава грузинского кабмина заявил о продолжающихся попытках втянуть страну в войну

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" сообщил о разгерметизации контура корабля "Прогресс МС-21"

Космический грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 11 февраля

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек

США сбили над Аляской аэростат

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });