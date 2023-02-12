Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 24 617 человек погибли и более 80 тысяч получили ранения в результате двух сильных землетрясений, которые произошли в понедельник на юге Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о 21 848 погибших.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в настоящее время в поисково-спасательных работах задействованы более 166 тыс. сотрудников экстренных служб.

По сведениям AFAD, на сегодняшний день из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тысяч человек.