Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 24 617 человек погибли и более 80 тысяч получили ранения в результате двух сильных землетрясений, которые произошли в понедельник на юге Турции, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось о 21 848 погибших.
По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в настоящее время в поисково-спасательных работах задействованы более 166 тыс. сотрудников экстренных служб.
По сведениям AFAD, на сегодняшний день из пострадавших от землетрясения регионов эвакуированы более 92 тысяч человек.
В Сирии, по последним имеющимся данным, погибли более 3,5 тысячи человек, пострадали свыше 5 тысяч.