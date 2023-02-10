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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:43

Президент Сирии посетил пострадавший от землетрясения Алеппо

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Алеппо, расположенный в одноименной провинции, которая серьезно пострадала в результате мощного землетрясения, сообщают в пятницу арабские СМИ.

Асад вместе с супругой Асмой посетили одну из больниц, где на лечении находятся пострадавшие во время стихийного бедствия.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По последним данным, жертвами стихии в Турции и Сирии стали более 21,6 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Сирия Алеппо Башар Асад
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